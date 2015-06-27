سجون الطائف تفرج عن دفعتين من النزلاء المشمولين بالعفو الملكي

الطائف - إسماعيل إبراهيم

أفرجت إدارة السجون بمحافظة الطائف عن دفعتين من نزلاء السجون الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم، وبلغ عدد المفرج عنهم 31 سجيناً، وقد شملت الدفعة الاولى من المفرج عنهم 22 سجينا، بينما ضمت الدفعة الثانية تسعة سجناء، فيما يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح باقي من تنطبق عليهم اشتراطات العفو من السجناء خلال الأيام المقبلة حتى يتمكنوا من قضاء باقي أيام رمضان وعيد الفطر المبارك مع أهاليهم وذويهم.

وأوضح مدير سجون محافظة الطائف المكلف العميد فايز الأحمري أنه يجري دراسة ملفات قضايا الحق العام، لتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم، واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الذي وجه بسرعة إنجاز إجراءات إطلاق من يشملهم العفو إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.