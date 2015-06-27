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السفير البنغلاديشي يثمن جهود ندوة الشباب الإسلامي

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السفير البنغلاديشي يثمن جهود ندوة الشباب الإسلامي السفير البنغلاديشي يثمن جهود ندوة الشباب الإسلامي

    استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي د. صالح بن سليمان الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الرياض السيد غلام موشي، وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك.

وقدم الأمين العام للسفير البنغلاديشي نبذة مختصرة عن الندوة وإستراتيجيتها وبرامجها الثقافية والتعليمية والتنموية تجاه الشباب، من جانبه، ثمن السفير البنغلاديشي الجهود التي تبذلها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في خدمة الشباب المسلم، وما تقدمه من خدمات جليلة لأبناء المسلمين في العالم.

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