إتلاف 726 كلغم أغذية فاسدة في الأحساء

أتلفت أمانة الأحساء 726 كلغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأنذرت 331 محلاً مخالفاً.

وذكر د. غسان السعدون رئيس بلدية المبرز أن ذلك يأتي في إطار حملات المتابعة التصحيحية للمحلات المتعلقة بالصحة العامة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الجزاءات والأنظمة وفق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وتنوعت الأغذية المصادرة بين (خضروات، لحوم، أسماك، دواجن، منتجات المخابز، منتجات الألبان والمُعلبات).

وفي سياق متصل، ضبط المراقبون الصحيون ببلدية الهفوف عاملاً مخالفاً يقوم بتوزيع مواد غذائية في وسيلة نقل تفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتداول الأغذية.

وأشار د. قاسم الهزوم رئيس بلدية الهفوف إلى أنه تم حجز المركبة والتحقق من مصدر ومواقع التوزيع، وإتلاف 27 كرتوناً تعادل 285 كلغم من الدجاج المستورد المجمد لعدم صلاحيته غذائياً، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالف.