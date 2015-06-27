د. يوسف الصالح يحذر من فيديو الانسولين مرة واحدة بالأسبوع

حذر د. يوسف الصالح استشاري ورئيس قسم امراض الغدد والسكري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض مرضى السكري من الانسياق وراء ما يتم عرضه ويكتب عنه في وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك علاجات متنوعة وجديدة للسكري. وقال د. الصالح: تزخر هذه الوسائل بالكثير من المغالطات والاخبار غير الصحيحة، فهناك من يقول ان العشبة "س"هي علاج ناجع للسكري او ان شراب "ص" يجعل المريض لايحتاج علاجا طبيا للمرض. وقال د.يوسف هناك البعض يقومون بنشر هذه المقاطع داعين المرضى الى تجربة ما ليس له دليل طبي , موضحاً بأنه ليس شرطا ان احدهم جربها, ونجحت معه, أو انها ستنجح مع كل مرضى السكر . وبين بأنه حتى الادوية المعروفة والمعتمدة لعلاج السكري ليس كل علاج منها يناسب كل المرضى .فبعضها نتجنبها لبعض المرضى لما قد تشكله من ضرر عليهم .

واوضح د. يوسف بانه انتشرت هذه الايام مقاطع تقول بان هناك نوعاً جديداً من الانسولين يعطى مرة واحدة بالاسبوع واسمه ( دك لك )، وان هذا الدواء متوفر بالحرس الوطني، و قال د. الصالح ان هذه المعلومات خاطئة تماما بدءا من اسم الدواء الذي ذكر بشكل خاطئ فاسم هذا النوع من الانسولين ديقلودك (Degludec), وهو يعطى مرة يوميا وليس اسبوعيا, ولا يختلف في تأثيره عن اي انسولين طويل مفعول فهو يخفض سكر الدم بمقدار مشابه للانواع الاخرى من الانسولين طويل المفعول .وهذا النوع من الانسولين غير موجود بالمملكة، وغير موجود بالحرس خصوصا فهو غير مسجل بالمملكة ولا حتى باي مكان خارج اوروبا واليابان والمكسيك كما انه لم يعتمد بعد من هيئة الغذاء والدواء الامريكية.