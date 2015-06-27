تعرّفي إلى كيفيّة إعادة تدوير الأقمشة؟

تسعى الكثيرات إلى التخلّص من الأقمشة القديمة، عند تنجيد الأرائك أو استبدال أقمشة الستائر الجديدة، ظنّاً منهنّ أنّه ليس بالإمكان الاستفادة منها، إلا أن مصمّمة الديكور ندى الحمدان توضح، في ما يأتي، كيفيّة الاستفادة من إعادة تدوير الأقمشة واستخدامها في ديكورات و"أكسسوارات" المنازل؟

الطريقة الأولى: استعمال تقنيّة "الديكوباج"

"الديكوباج" فنّ جميل يساعدنا على استغلال بقايا القماش أو الورق بطريقة بسيطة، بحيث يمكن من خلاله تجديد أجزاء المنزل بأفكار متجدّدة عبر الاستفادة من الأقمشة القديمة، من خلال:

- تطبيق لوحة جذابة تزيّن حائط الغرفة بألوان تبهج العين!

- استعمالها في لوحة ملاحظات خاصّة بالمكتب.

- استخدامها لواجهة الخزائن.

- تزيين الحائط برسومات لافتة.

خطوات العمل:

1. يجب تنظيف السطح المراد العمل عليه من الغبار والأتربة.

2. يفضّل تغطية القطعة إذا كانت خشبية بألوان "الأكريليك"، أو بمادة خاصّة تسمى "الجيسو".

3. بعد أن يجفّ اللون، نضع القطعة المرغوبة بعد قصّها.

4. من ثم نغطي القطعة بصمغ خاصّ بــ"الديكوباج" أو بغراء خشب مخلوط بالماء بواسطة فرشاة. في هذا الإطار، نضع الغراء خلف الرسمة، من ثمّ نلصقها في الأماكن التي نختارها، ونثبّتها جيّداً بتمرير اسفنجة على الرسمة لتثبيتها وتفريغ الهواء من داخلها.

5. نضع مادّة شفّافة لحماية القطعة تسمى (الورنيش)، وذلك بعد أن يجفّ الغراء.

الطريقة الثانية: إعادة استخدام الأقمشة وخياطتها

يمكن عبر الخياطة تحويل الأقمشة القديمة إلى مفارش للطاولات، أو للتقديم، وإضافة بعض "الأكسسوارات" عليها، مثل الخرز والورد، كما صنع أغطية لسلّة المهملات لغرفة الجلوس أو تلبيس علب الهدايا بإضافة أشرطة من "الساتان". من جهة ثانية، ينفع استخدام هذه الأقمشة في صنع ستارة النافذة.

أمّا إذا كانت نوعيّة القماش المراد استخدامه جيّدة وألوانه مبهجة، فيمكن استعماله في تنجيد قطع جلسة الحديقة الخارجيّة.

من الأفكار الأخرى، في مجال الخياطة: إعداد إطارات لصور العائلة، أو جمع قصاصات الأقمشة القطنية وصناعة كيس للوسادة.

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