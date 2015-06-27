جلسة تصوير نادرة لمايلي سايرس في عمر الـ11

نشرت المصوّرة Rachel Devine صوراً للنجمة العالمية Miley Cyrus، وهي في الـ11 من عمرها، أي عندما كانت تعرف باسم " Destiny Hope Cyrus "، أو باللقب الأحبّ إلى قلبها "Smiley Miley"، بفضل ابتسامتها الجذّابة.

والتقطت هذه الصور عام 2004 أي في العام الذي أذهلت فيه العالم أجمع، وأسرت قلوبهم في فيلم ديزني الشهير "Hannah Montana" الذي بُثّ حتى عام 2011.

وقالت Rachel : "كانت رائعة بالفعل، ولا تفارق البسمة وجهها الطفولي. وأتذكّرها عندما قالت لي إنّها تحبّ أن يُطلق عليها اسم " Miley". ومن هنا، انطلق معها لقبها "Smiley Miley".

وأكدت المصوّرة أنّها لو علمت بأنّ Miley ينتظرها هذا المستقبل لكانت قدّمت لها النصيحة الصحيحة التي عليها اعتمادها للدخول إلى هذا المجال.

وتابعت: "بالفعل كانت تتمتّع بشخصية جيّدة جداً لتظهر على الشاشة أو على المسرح. باختصار، لعالم العروض. ولكنّني لم أكن أتوقّع أنّها ستصل إلى هذه المرحلة بالتحديد. في الماضي، كانت فتاة صغيرة تتميّز بضفائرها وشعرها المجعّد والقليل القليل من أحمر الشفاه، ولم تكن تضع المكياج، بل كانت على طبيعتها ترتدي الملابس المخصّصة للصغار من دون أيّ شيءٍ يستحق الذكر".

يُذكر أنّ Rachel Devine لا تزال حتّى الساعة من معجبي النجمة Miley Cyrus، التي قالت: "أعتقد أنّها رائعة بكلّ ما للكلمة من معنى، طالما أنّها لا تزال سعيدة! كانت كذلك في ذلك الوقت، وأعتقد أنّها لا تزال، فهي تقوم بكلّ ما ترغب فيه. هي أصبحت إنسانة ذكية ومثيرة للاهتمام، وإنّني سعيدة، كونني أراها كيف تهتمّ بالآخرين وتساعدهم".

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