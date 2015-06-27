خيبة أمل من مهرجان قرطاج ولطيفة تنسحب بسبب محمد عساف

كشفت سنيا مبارك مديرة الدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي عن البرنامج الكامل للمهرجان، خلال ندوة صحفية عقدتها مساء أمس في المسرح الأثري في قرطاج.

وبعد الإعلان عن البرنامج شاعت خيبة أمل كبيرة وأجمعت أكثر التعليقات على القول إن البرنامج لا يتماشى ومهرجان عالمي عريق عمره أكثر من نصف قرن، بل هناك من ذهب إلى حد وصفه بالبرنامج الهزيل .

وسيكون الافتتاح يوم السبت 11 يوليو بمسرحية غنائية تروي مسيرة المطربة الراحلة علية ويختتم المهرجان يوم 18 أغسطس بحفل للطفي بوشناق.

أما الحفلات العربية فهي تتضمن فقط حفلة للفنانة المصرية آمال ماهر يوم 31 يوليو وأخرى للفلسطيني محمد عساف يوم 26 يوليو وحفلة أخرى لوائل كفوري يوم12 يوليو أي في اليوم الثاني لافتتاح المهرجان.

وتسربت أخبار تقول إن المطربة لطيفة كانت مبرمجة وإنه تم الاقتراح عليها حفلة مشتركة مع محمد عساف إلا أن لطيفة رفضت أن تغني في حفل مشترك.

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