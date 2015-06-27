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بالفيديو..أحمد زاهر يصفع فتاة ثم يعتذر منها

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بالفيديو..أحمد زاهر يصفع فتاة ثم يعتذر منها بالفيديو..أحمد زاهر يصفع فتاة ثم يعتذر منها

الجمعة 26-06-2015 19:59

خرج الممثل أحمد زاهر عن طوره وقام بصفع فتاة كانت تجلس بجواره في الطائرة، في حلقة الأمس من برنامج "هبوط اضطراري" الذي يقدمه هاني رمزي ويعتمد على صناعةمقلب في الضيف عن طريق إيهامه بحدوث خلل في الطائرة التي يركبها واحتمال سقوطها.

لم يتحمل زاهر صراخ الفتاة التي تجلس إلى جواره والذي تسبب في زيادة توتره، فقام بصفعها طالبا منها أن تصمت ثم عاد واعتذر منها لكن التوتر والرعب ظلا مسيطرين عليه، ليكتشف في نهاية حلقة البرنامج أن زوجته هدى كانت على علم بالمقلب الذي دبرته بالاتفاق مع فريق إعداد البرنامج وهاني رمزي.

 

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سيدتي

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