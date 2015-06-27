زينة سعيدة بقرار المحكمة وأحمد عز يرد :مش هتضحكي على ربنا!

تعقيبا على حكم محكمة الأسرة بنسب توأمي زينة،عز الدين وزين الدين،إلى الممثل أحمد عز،في القضية التي استمرت في المحاكم عام ونصف العام،كان أول رد فعل لزينة عقب النطق بالحكم كتابتها على تويتر:"صلوا على أطهر الخلق"وتلقت زينة التهاني والمباركات بعد إراحتها أخيرا بعد صراعات طويلة في المحاكم وأيام عصيبة عاشتها خوفا أن يظل توأميها من دون هوية ونسب.

على الجانب الأخر وعلى الرغم من نهائية الحكم إلا أن أحمد عز أراد أن يؤكد أن هناك استئناف ولا يجدي تسجيل الأولاد إلا بعد الاستئناف حيث قال عبر انستجرام:"مساء الفل على أحلى ناس، أنا بطمنكوا والله والله لو مليون نسب من هنا لحد ما أموت مش ولادي، أنا هكمل للآخر هانستأنف وهناخد حقنا بأمر الله ماعنديش شك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأوضح عز أن زينة لا يمكن أن تسجل الطفلين باسمه إلا بعد مرحلة الاستئناف، كما أكد للجمهور أنه ليس والد الطفلين وأن الحق سوف يظهر قريباً.

وأكمل قائلا: "الحمد لله.. الحكم مش نهائي، ولا يجوز قانونًا تسجيل الأولاد غير بعد الاستئناف، والطعن على الحكم الصادر خلال شهرين، والعبرة بالنهاية".

وأنهى عز كلامه قائلا:"ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. لو ضحكتي على الناس وعلى القضاء مش هتضحكي على ربنا، الأولاد لآخر العمر مش أولادي،والبركة في اللي جاي".

فيما قالت سارة درويش محامية عز عبر انستجرام:"قدر الله وما شاء فعل"،ثم عادت وقالت:أحب اطمأن جمهور عز،أن عز سوف يطعن على الحكم وكتبت عبر انستجرام قائلة:"أنا عايزة أطمن اللي بيسألوا على عز،عز كويس جدا الحمد لله،طبعا زعلان ،لكن مؤمن بالله وأن ربنا هينصره في الأخر،إن نصر الله قريب،وسنقدم إن شاء الله شكوى إلى وزير العدل،لأن ما حدث في القضية واقعه غير مسبوقة،والقاضي لم يطبق صحيح القانون،وخالف الشريعة،وتنطق أوراق الدعوى ومستنداتها بذلك،الله المستعان،وأكرر موعد الاستئناف،إن شاء الله وعايزة اطمنكوا إن قضاة الاستئناف عظماء.