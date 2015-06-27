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أهالى قرية بالشرقية: اختلاط الصرف الصحى بمياه الشرب بعد كسر ماسورة المجارى

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أهالى قرية بالشرقية: اختلاط الصرف الصحى بمياه الشرب بعد كسر ماسورة المجارى أهالى قرية بالشرقية: اختلاط الصرف الصحى بمياه الشرب بعد كسر ماسورة المجارى
أعرب أهالى عزبتى الحاج إبراهيم والجندى التابعتين لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عن غضبهم بسبب قيام المقاول المكلف بأعمال رصف الطريق بكسر ماسورة الصرف الصحى الذى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وصرف مياها فى مياه الشرب.

وأوضح أحد الأهالى ويدعى أسامة حامد محمود إبراهيم، أن المقاول ترك الماسورة دون إصلاحها وقام بعمل مجرى لصرف المياه فى ترعة المياه العذبة، مما سيتسبب فى كارثة تضر أهالى العزية والقرى والمجاورة بسبب تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحى، فيما ناشد الأهالى بتدخل المحافظ الدكتور رضا عبد السلام لحل مشكلتهم وإنقاذ حياتهم.

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