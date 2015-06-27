بداية المفاوضات .. برشلونة يلتقي يوفنتوس لضم بوجبا

يبدأ نادي برشلونة يوم الأربعاء المقبل أولى الخطوات الرسمية للدخول في مفاوضات مع يوفنتوس لضم لاعب خط وسط الأخير بول بوجبا.

ويتنافس مختلف الأندية الأوروبية على الظفر بتوقيع اللاعب الفرنسي أبرزهم ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن يوم الأربعاء المقبل سوف يشهد أول اجتماع رسمي بين أعضاء من إدارة برشلونة مع نظرائهم في يوفنتوس لبداية المفاوضات بشكل رسمي.

وذكر التقرير بأنه من المتوقع أن يتفق برشلونة مع يوفنتوس على قيمة الصفقة، على أن ينتقل اللاعب لصفوف البلوجرانا مع بداية موسم 2017-2016، بسبب منعه من الدخول لسوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه ستكون أول خطوة رسمية بين برشلونة ويوفنتوس بعد محادثات غير رسمية وقعت بينهما أثناء نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.