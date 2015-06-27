ميلان يفاوض كارلوس باكا

سمح نادي سيفيليا الإسباني لنظيره ميلان الإيطالي بالدخول في مفاوضات مع مهاجمه الكولومبي كارلوس باكا تمهيدا لانتقاله إلى الروسونيري.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن النادي الإسباني سمح لميلان بالدخول في مفاوضات مع باكا بعد التوصل لاتفاق بينهما حول قيمة الصفقة.

وينافس ميلان كل من روما وليفربول على الظفر بخدمات المهاجم الكولومبي الذي تشير الأرقام إلى أن قيمته تساوي 25 مليون يورو.

ويمتلك باكا عقدا مع سيفليا الذي توج معه بالدوري الأوروبي موسمين متتاليين حتى عام 2018.

يأتي هذا بعد الأنباء التي انتشرت في الأونة الأخيرة عن احتمالية فشل انتقال الكولومبي الآخر جاكسون مارتينيز إلى ميلان مفضلا الانضمام إلى أتليتكو مدريد.