لابورتا يلعب بورقة ' ضم بوجبا ' قبل انتخابات برشلونة

(إفي): أبدى رئيس نادي برشلونة السابق الذي يستعد لخوض انتخابات النادي مرة أخرى اهتمامه بضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، مؤكدا أنه اللاعب "الأنسب لأسلوب لعب الفريق".

وأكد لابورتا "أقولها وبكل احترام ليوفنتوس، الذي سنحاول التفاوض معه إذا قررنا الحصول على خدماته. نحن في مرحلة أحظى فيها بعلاقات وثيقة للغاية بمينو ريولا (وكيل اللاعب) ولدينا إريك أبيدال (المدير الفني العام إذا فاز لابورتا بالانتخابات)، ويرتبط بعلاقة قوية باللاعب".

وكشف المرشح لرئاسة البرسا في انتخابات 18 يوليو المقبل، أن الفريق الكتالوني "يجب أن يعقد صفقات محدودة لأن لدينا فريقا قويا، لكن ينبغي أن ندخل سوق الانتقالات نظرا لأنه لا يمكننا تفويت الفرصة لإرساء دعائم مستقبل البرسا".

بالمثل، اعتبر لابورتا أن "نموذج ساندرو روسيل وبارتوميو (رئيسي النادي السابقين خلال الأعوام الخمسة الماضية) تميز بالسقوط"، مشيرا إلى أن قرارات الرئيسين السابقين تسببتا في "عدم وجود أجواء مناسبة للاعبين داخل المؤسسة، ثم استغنى النادي عن أندوني زوبيزاريتا، الأمر الذي أضر بلويس إنريكي كثيرا".

وتابع "خرجوا في يوم للتوقيع مع تاتا مارتينو (مدرب البرسا خلال الموسم الماضي)، ثم عادوا وجلبوا لويس إنريكي (مدرب الفريق الحالي)".