أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المشاركون فى الحوار الليبى يدينون العمليات الإرهابية فى تونس والكويت

Google+ Print
المشاركون فى الحوار الليبى يدينون العمليات الإرهابية فى تونس والكويت المشاركون فى الحوار الليبى يدينون العمليات الإرهابية فى تونس والكويت
أعرب المشاركون فى الحوار السياسي الليبى، المنعقد فى مدينة الصخيرات المغربية، لمحاولة إيجاد تسوية سلمية للنزاع في ليبيا، عن صدمتهم وحزنهم إزاء الهجمات الإرهابية التى وقعت فى تونس والكويت والصومال وفرنسا أمس الجمعة.

وأدان المشاركون بأشد العبارات هذه الهجمات التى أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص الأبرياء وإصابة العديد الآخرين، وتقدموا بخالص العزاء لأسر الضحايا ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى، معربين عن تضامنهم مع حكومات وشعوب البلدان المتضررة، وتذكر المشاركون أولئك الذين فقدوا أرواحهم جراء النزاع الليبى، وعلى وجه الخصوص ضحايا الهجمات الإرهابية.

ويرفض المشاركون الإرهاب، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بكل أشكاله ومظاهره ويعتبرونه أفعالاً لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكانها وزمانها ومرتكبيها، مؤكدين أن هذه الهجمات تعد تذكيرا قاسيا باتساع رقعة انتشار الإرهابيين الذين لا يعرفون أى قيود أو حدود وطنية، وضرورة محاربتهم على جميع المستويات.

معاناة ليبيا من المجموعات الإرهابية


>ويعى المشاركون الذين يمثلون طيفا عريضا من الأطراف السياسية الليبية الفاعلة جيداً مدى معاناة ليبيا من المجموعات الإرهابية التى تستغل النزاع الداخلى وضعف مؤسسات الدولة وتدهور سلطة القانون والنظام بغية تعزيز سيطرتها على الأراضى وتوسيع نطاق حكمها القاسى، ويجب أن تدفع هذه الهجمات البشعة التى وقعت اليوم الليبيين إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل سوياً من أجل إحلال السلام فى ليبيا.

وقد وصلت المناقشات الجارية فى الصخيرات حول الاتفاق السياسى الذى يهدف إلى وضع حد للنزاع في ليبيا إلى مراحلها الأخيرة، ويشكل هذا الاتفاق فرصة جيدة لإعادة ليبيا إلى مسار الاستقرار والازدهار، وسيتمكن شعب ليبيا من إعادة الاستقرار ودحر الإرهاب من خلال التزامه وعزمه ومن خلال دعم أصدقائه فى المجتمع الدولى.

موضوعات متعلقة..

الكاتب الكويتى فؤاد الهاشم لـ"اليوم السابع": يجب سرعة تفعيل مبادرة السيسى بتشكيل القوة العربية المشتركة لحماية أمننا القومى.. وتفجير الكويت يشبه ما يحدث بسيناء.. ويؤكد: اللحمة الوطنية راسخة فى أذهاننا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365