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العثور على طيار عراقى ميتا فى موقع تحطم طائرة إف-16 فى أريزونا

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العثور على طيار عراقى ميتا فى موقع تحطم طائرة إف-16 فى أريزونا العثور على طيار عراقى ميتا فى موقع تحطم طائرة إف-16 فى أريزونا
أعلن مسئولون أمريكيون أمس الجمعة عن العثور على جثة عميد عراقى قتل عندما تحطمت مقاتلته العسكرية فى صحراء اريزونا خلال مهمة تدريب ليلية بالقرب من الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقال مسئولون بالحكومتين الأمريكية والعراقية إن أطقم البحث عثرت على جثة العميد راصد محمد صديق حسن من موقع تحطم طائرته على بعد 8 كيلومترات شرق مطار دوجلاس مانسيبال.

وكان حسن بمفرده فى الطائرة "اف 16- فالكون" المملوكة للجيش العراقى عندما سقطت فى حوالى الساعة الثامنة مساء الأربعاء مما أدى الى اندلاع حريق كبير على الأرض.

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