العثور على طيار عراقى ميتا فى موقع تحطم طائرة إف-16 فى أريزونا

أعلن مسئولون أمريكيون أمس الجمعة عن العثور على جثة عميد عراقى قتل عندما تحطمت مقاتلته العسكرية فى صحراء اريزونا خلال مهمة تدريب ليلية بالقرب من الحدود الأمريكية مع المكسيك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مسئولون بالحكومتين الأمريكية والعراقية إن أطقم البحث عثرت على جثة العميد راصد محمد صديق حسن من موقع تحطم طائرته على بعد 8 كيلومترات شرق مطار دوجلاس مانسيبال.
وكان حسن بمفرده فى الطائرة "اف 16- فالكون" المملوكة للجيش العراقى عندما سقطت فى حوالى الساعة الثامنة مساء الأربعاء مما أدى الى اندلاع حريق كبير على الأرض.