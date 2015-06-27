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محافظ كفر الشيخ عبر فيس بوك: رؤيتنا الإستراتيجية التنموية الاتقان فى العمل

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محافظ كفر الشيخ عبر فيس بوك: رؤيتنا الإستراتيجية التنموية الاتقان فى العمل محافظ كفر الشيخ عبر فيس بوك: رؤيتنا الإستراتيجية التنموية الاتقان فى العمل
قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ عبر صفحته الشخصية الفيس بوك ردا على من يسألونه عن الرؤية الإستراتيجية التنموية للمحافظة: "أن نرفع شعار العمل بإتقان وليكن إتقان العمل هو الهدف الأسمى للمواطن الكفراوى والرؤية الإستراتيجية للمحافظة ككل، لذا فلنفخر بصنع فى مثلما يفخر الألمان بصنع فى ألمانيا أو الأمريكان بصنع فى أمريكا ليكن منتجنا جيدا "رغيف خبز تصنعه طريق ننشأه أو محطة مياه أو صرف أو مبنى أو كوبرى أو أى صناعة أو زراعة أو حتى عامل النظافة".

وأضاف المحافظ الشباب وضع آلية توعوية لإتقان العمل ومطلوب من العامل والموظف والفلاح وإتقان العمل ومطلوب من منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات والشباب والرياضة والتربية والتعليم مع وضع منهج محدد وخطوات منظمه لرفع قيمة إتقان العمل وتشجيع ومكافأة الشخص الذى يتقن عمله، ليكن شعار صنع فى مصر مفخرة لكل المصريين بإتقان العمل.

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مصر 365

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