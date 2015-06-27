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انطلاق مبادرة "صيف ولادنا" من ثقافة الإسماعيلية الجمعة المقبل

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انطلاق مبادرة "صيف ولادنا" من ثقافة الإسماعيلية الجمعة المقبل انطلاق مبادرة "صيف ولادنا" من ثقافة الإسماعيلية الجمعة المقبل
قالت عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن الفرع يستعد لتنظيم مبادرة صيف ولادنا فى الفترة من 3/7/2015 حتى 12/9/2015 تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والكاتب محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والباحث سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية إقليم القناة وسيناء الثقافى.

وأشارت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إلى أن اليوم الأول من مبادرة صيف ولادنا سيبدأ يوم الجمعة الموافق 3/7/2015 ببرنامج شاطئ الثقافة، وذلك بشاطئ الفيروز مع فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال وذلك لاستثمار الإجازة الصيفية فى تعزيز تنمية واكتشاف قدرات الطلاب فى مختلف مراحل التعليم، وإقامة الفعاليات الثقافية والتربوية والرياضية الهادفة التى تؤدى إلى صقل مواهب الشباب وإبداعاتهم وإعدادهم الإعداد الثقافى والفكرى والفنى ليكون لهم دور فعال فى عملية بناء المجتمع.

وأشارت شرين عبد الرحمن إلى وجود عروض وبرامج مختلفة منها فرقة رضا للفنون الشعبية، عروض السيرك القومى، البيت الفنى للإشاد الدينى، ورشة سنيما، مسرحية عروسة خشب، رحلات ثقافة سياحية ومشروع حرفتى، والفنان هانى شنودة وفرقته، وعروض الأراجواز، فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، فرقة الإسماعيلية للموسيقية العربية، برنامج أنا المبدع لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين ومسرحية غيبوبة.

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مصر 365

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