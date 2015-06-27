محافظ شمال سيناء : صرف إعانات عاجلة وتوفير المياه للنازحين بشمال سيناء

أعلن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عن تخصيص فنطاس مياه للنازحين من مناطق العمليات الأمنية بالشيخ زويد إلى مناطق بئر العبد وغرب العريش، وصرف بوتجازات للأسر وإعانة فورية من الدقيق وتحويل حصتهم فى التموين إلى مكان نزوحهم.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لمحافظ شمال سيناء، وأكد خلالها رفضه لأى تضييق على النازحين الذين تركوا منازلهم ومناطقهم واظطروا للعيش فى مناطق بديلة.

وبدورهم أكد عدد من النازحين حاجتهم إلى نقل حصتهم التموينية إلى حيث يتواجدون، وتوفير متطلباتهم الأساسية من مسكن ملائم وأثاث، كما انتقدوا قيام أجهزة أمنية باعتقال عدد منهم والتحقيق معهم، وقالوا إنهم ليسوا إرهابيين واضطرتهم ظروف الحرب على الإرهاب إلى ترك مناطقهم وأنهم معروفون.