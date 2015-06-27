تطوير محطة مياه حى المروة بالخارجة وإنشاء موقف لسوق الباعة الجائلين

قالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن رئاسة المركز بصدد البدء فى أعمال مشروع إحلال وتطوير محطة تنقية مياه شرب حى المروة، باعتمادات مالية تقدر بنحو 500 ألف جنيه من موازنة المحافظة، والتى تستهدف رفع كفاءة المحطة لخدمة أهالى الحى من خلال إحلال وتجديد فلاتر التنقية وخطوط المياه للتغلب على مشكلة الرواسب التى تنتشر بمياه الشرب بعد استهلاك الفلاتر القديمة.

وأضافت أن رئاسة المركز ستبدأ العمل ايضا فى عمل مظلات خاصة بموقف سوق الباعة الجائلين بحى المروة للتيسير على المواطنين وتدعيم حركة البيع والشراء بالسوق الجديد، الذى يخدم أهالى حى المروة والصفا والبرى والبستان واستجابة لمطالب الباعة الذين يتضررون من ضعف الإقبال على السوق نظرا لبعده النسبى عن قلب مدينة الخارجة.