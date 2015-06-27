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لكبار السن.. تناول الأسماك والخضروات يطيل العمر

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لكبار السن.. تناول الأسماك والخضروات يطيل العمر لكبار السن.. تناول الأسماك والخضروات يطيل العمر
كشفت دراسة سويدية حديثة، أن كبار السن الذين يتناولون الكثير من الأسماك والخضروات قد تزيد أعمارهم عن نظرائهم الذين لا يتناولن هذه النوعيات من الطعام.

ووجد الباحثون خلال الدراسة، أن من بين أكثر من أربعة آلاف رجل وامرأة، البالغين من العمر 60 عاماً، كان أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من غير المشبعة (PUFAs) فى الدم، والتى يكتسبونها من الأسماك والخضروات، كانوا أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب أو أى سبب آخر على مدى نحو 15 عاماً، بالمقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى المستويات من الدهون غير المشبعة.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة تدعم المبادئ التوجيهية الغذائية الحالية التى تنصح بوجود كمية كافية من كل من الأسماك والزيوت النباتية لاتباع نظام غذائى صحى للقلب.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور أولف ريسيروس، وهو باحث التغذية فى جامعة أوبسالا فى السويد، إن الدهون غير المشبعة المتعددة والدهون غير المشبعة الاحادية هى من الأنواع "الجيدة" التى تعزز مستويات الكولسترول النافع، وخصوصا عندما تستخدم بدلا من الدهون المشبعة.

وأضاف الباحثون أن هذه الدهون الجيدة تتواجد فى السمك مثل السلمون والسمك المرقط والرنجة، وكذلك فى الأفوكادو والزيتون والجوز والزيوت النباتية السائلة مثل فول الصويا والذرة وعباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الزيتون وعباد الشمس.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365

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