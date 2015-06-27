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مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما أفيون وهيروين وبانجو

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مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما أفيون وهيروين وبانجو مباحث أسوان تضبط عاطلين بحوزتهما أفيون وهيروين وبانجو
تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان من ضبط عاطلين، أثناء تواجدهما بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، بحوزتهما ثلاثة أصناف من المواد المخدرة بغرض التعاطى، تم اقتيادهما لديوان القسم وجار إخطار النيابة المختصة.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، قد تمكنت من ضبط المتهمين (محمود. إ ) 29 سنة و(هاني. م ) 36 سنة وبحوزتهما كمية من مادة الأفيون المخدر وزنت (200) جرام وكمية من ماده الهيروين المخدر وزنت (10) جرامات وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت (50) جراما، أثناء تواجدهما بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365