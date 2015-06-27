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أجمل الإطلالات الصيفية من نجمات Ralph Lauren

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أجمل الإطلالات الصيفية من نجمات Ralph Lauren أجمل الإطلالات الصيفية من نجمات Ralph Lauren

الجمعة 26-06-2015 09:28

أقام المصمم Ralph Lauren حفل كوكتيل في مدينة لندن بحضور أجمل النجمات اللواتي تألقن بإطلالات صيفية جميلة حملت توقيع نفس المصمم، تابعي السطور التالية وشاهدي أجمل الإطلالات في الحفل.

اختارت الممثلة جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain إطلالة كلاسيكية ناعمة بالفستان الأسود القصير وكانت متألقة بأسلوب ناعم وأنيق، أما زميلتها الشابة ليلي جيمس Lily James فقد ظهرت بفستان أبيض بقصة قميص فكانت إطلالتها صيفية بسيطة، وارتدت العارضة ايرين أوكونور Erin O'Connor فستاناً أنيقاً بنفس اللون أيضاً.

وبعيداً عن الإطلالات البسيطة والكلاسيكية، شاهدنا عدداً من التنسيقات العصرية اللافتة بـ"الشراشيب" الدارجة لموسم الصيف كما في إطلالة آستريد موز Astrid MuÒoz وإطلالة آليس إيف Alice Eve، وستايل السفاري الذي كان عنوان المجموعة الصيفية من Ralph Lauren في إطلالة مولي كينغ Mollie King وأوليفيا باكنغهام Olivia Buckingham، ولا يمكن أن نغفل عن الألوان المشرقة التي أضفت انتعاش الصيف على إطلالة النجمات، مثل: إطلالة العارضة لوتي موس Lottie Moss باللون الأحمر، وإطلالة جوان فروغات Joanne Froggatt ذات اللون الأصفر الرائع.

شاهدي معنا تألق ضيفات Ralph Lauren بأجمل الإطلالات الصيفية، وشاركينا برأيك.

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