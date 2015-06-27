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"تعليم شمال سيناء" تحدد 235 درجة للقبول بالثانوية العامة

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"تعليم شمال سيناء" تحدد 235 درجة للقبول بالثانوية العامة "تعليم شمال سيناء" تحدد 235 درجة للقبول بالثانوية العامة
أعلنت مديرية التربية والتعليم، اليوم، درجات القبول بالمراحل الثانوية المختلفة، مؤكدة أنه تقرر قبول الطلبة الناجحين فى الإعدادية بالثانوية العامة بمجموع 235 درجة، كما تقرر القبول فى التعليم فنى زراعى بمجموع 150 درجة، وتجارى 180 درجة.

وقال حسن حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان له، إنه سيتم استقبال ملفات المتقدمين ابتداءً من الأحد ولمدة أسبوعين.
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