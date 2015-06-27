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غادة والى:"ابنى مينفعش يشتغل بوزارة التضامن لأنى ضد تشغيل أبناء العاملين"

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غادة والى:"ابنى مينفعش يشتغل بوزارة التضامن لأنى ضد تشغيل أبناء العاملين" غادة والى:"ابنى مينفعش يشتغل بوزارة التضامن لأنى ضد تشغيل أبناء العاملين"
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أفقر محافظات فى الصعيد ومنها أسيوط وقنا، وأفقر قرية فى محافظة بنى سويف، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قاعدة بيانات موحدة لكل المصريين بالرقم القومى لربط قواعد البيانات بجميع الوزارات وحصر متطلبات المواطنين.

ورداً على تساؤل "خالد أبو بكر": "لما ابنك يخلص توافقى يشتغل فى وزارة التضامن، ومن غير
>دبلوماسية؟"، قالت: "ابنى مينفعش يشتغل فى وزارة التضامن لأنى ضد تشغيل أبناء العاملين"، مما أضحك أبو كبر قائلاً: "مش بقولك تنفعى فى وزارة الخارجية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع المحامى خالد أبو بكر، أن الدولة توفر للفقراء إتاحة تعليم مجانى بكل مراحل التعليم بما فيها الجامعى، وكذلك رعاية صحية مجانية.

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