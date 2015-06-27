رئيس الحكومة التونسية "الحبيب الصيد" يعلن إغلاق 80 مسجدا فى البلاد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال ندوة صحفية، إغلاق 80 مسجدا فى البلاد، مؤكدا أنها تنشط خارج إطار القانون.

وأكد "الصيد"، السبت، أن "عملية سوسة" كان لها انعكاسات هامة على كل المستويات، مشيرا إلى أن الإرهابى الذى تم قتله، كان معه سلاح كلاشنكوف، وبدأ فى إطلاق النار بطريقة عشوائية من الشاطئ إلى المسبح المغطى بالفندق إلى قاعة الاستقبال إلى إدارة النزل.

وبين رئيس الحكومة أن الحرب على الإرهاب متواصلة وتتطلب تضافر كل الجهود، مؤكدا أنّها مسئولية وطنية تتطلب صفوفا مرصوصة لمجابهة الإرهاب.

تداول صور ترصد مغادرة السياح لتونس عقب التفجير الإرهابى بـ"سوسة"