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علماء يطورون نوعا جديدا من اللبن يحد من أمراض القلب

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علماء يطورون نوعا جديدا من اللبن يحد من أمراض القلب علماء يطورون نوعا جديدا من اللبن يحد من أمراض القلب
تمكن فريق من العلماء البريطانيين من جامعة ريدنج من تطوير نوع جديد وصحى من اللبن وذلك بتغيير نوع الغذاء الذى يتناوله الأبقار، وذلك بهدف الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقام الباحثون بتغيير الحمية الغذائية للأبقار، وإخضاعها لتناول بذور الكتان والذرة، لافتين أن ذلك ساهم فى الحد من مستويات المشبعة فى الألبان التى تم الحصول عليها من هذه الأبقار.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل أثبتت الفحوصات والتجارب أن اللبن الذى تدره الأبقار تعززت الخصائص العلاجية للبروتينات الموجودة فيه، وثبت أنها تساهم فى خفض الضغط الدموى، وتحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وكما ينوى الباحثون تطوير أنواع جديدة صحية من منتجات الألبان المختلفة مثل الزبادى والجبن والزبدة، حيث تحتوى على قدر أقل من الدهون بالإضافات إلى مستويات أعلى من البروتينات والمواد الطبيعية الصحية، بما يساهم فى الحد من الأمراض الخطيرة.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365

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