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ضبط 1033 مخالفة سرعات زائدة على الطرق السريعة التقطها الرادار

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ضبط 1033 مخالفة سرعات زائدة على الطرق السريعة التقطها الرادار ضبط 1033 مخالفة سرعات زائدة على الطرق السريعة التقطها الرادار
تمكنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء سعيد طعيمة مدير المرور، من ضبط 1033 مخالفة مرورية، التقطها الرادار خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة أمس الجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.

وأكد الرائد أحمد شورى، مدير العلاقات العامة للمرور، أن أجهزة الرادار تلتقط المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات المقررة على الطرق السريعة والصحراوية بطرق إسكندرية الصحراوى والزارعى والقطامية ودمنهور والدائرى، وبمجرد رصد المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين فيها.
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