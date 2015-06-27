مقتل مصور يعمل لقناة الجزيرة فى سوريا

قتل مصور صحفى عمره 19 عاما يعمل لقناة الجزيرة القطرية وذلك اثناء تغطيته معارك فى محافظة درعا (جنوب)، وفق ما اعلنت القناة فى بيان الجمعة.

وجاء فى البيان الذى تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن المصور محمد الاصفر "استشهد بعد اصابته خلال نقله وقائع المعارك فى حى المنشية بين قوات المعارضة السورية وجيش النظام" السورى.

وأضاف بيان الجزيرة أن الاصفر "كان ناشطا اعلاميا ومنشدا منذ انطلاق الثورة السورية تحمل مسؤولية عائلته مبكراً بعد استشهاد والده فى بداية الثورة، ثم كُلم بأخيه الذى استشهد خلال قصف طائرات النظام بلدة درعا البلد".

كما أن "الزميل الاصفر قد أصيب بارتجاج دماغى فى بداية الثورة أثناء تصويره الاشتباكات كناشط متعاون".

وقال ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة "هذا يوم حزين فى تاريخ الجزيرة؛ إذ نخسر شابا واعدا يضج بالحيوية والامل، على الرغم من هول الكارثة التى تعيشها سورية، نقف مع أسرته ورفاقه".

وأضاف مدير القناة "نؤكد إصرارنا على خطنا المهنى الذى ينحاز إلى معاناة الانسان السورى وأشواقه فى الحرية والسلام والكرامة.

لقد جسد سيرة جيل كامل من السوريين الذين حلموا بالحرية والكرامة، فحرمهم النظام حتى من حقهم فى الحياة".

يذكر أن اربعة مراسلين آخرين للجزيرة قتلوا فى سوريا منذ بداية النزاع اغلبهم فى محافظة درعا، بحسب القناة.

وقتل فى النزاع السورى المستمر منذ اكثر من اربع سنوات اكثر من 230 الف شخص.

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