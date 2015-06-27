خادم الحرمين الشريفين يعزى أمير الكويت فى ضحايا الحادث الإرهابى

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عبر خلاله عن استنكاره لحادث التفجير الإرهابى الذى شهده اليوم مسجد الإمام الصادق بحى الصوابر وراح ضحيته عدد من الأبرياء.

وأعرب العاهل السعودى عن عزائه لحكومة وشعب دولة الكويت وأسر الشهداء فى هذا المصاب، سائلا الله أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبه أجرى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى اتصالا هاتفيا اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح عبر خلاله عن شجبه واستنكاره للتفجير الإرهابى.

وأكد ولى العهد أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على النسيج الاجتماعى واللحمة الوطنية بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبر عن أحر التعازى والمواساة لأسر الضحايا، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أجرى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا اليوم مع وزير الداخلية بالجمهورية التونسية محمد ناجم الغرسلى أعرب خلاله عن شجبه واستنكاره للهجوم المسلح الذى وقع اليوم فى مدينة سوسة الساحلية بتونس وأوقع عددا من الأبرياء.

كما أعرب ولى العهد عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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