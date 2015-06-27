مركز الملك سلمان: وصول طائرة إغاثة إلى جيبوتى لمساعدة اليمنيين

أعلن المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ وصول طائرة إغاثية سعودية محملة بأدوية ومستلزمات طبية تزن 8 أطنان إلى جيبوتى لدعم المستشفيات فى بلتى ودار الحنان ، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للإخوة اليمنيين فى جيبوتى، وبإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار الصباغ، فى تصريحات اليوم، إلى أنه جارٍ توزيع حمولة الطائرة التى سبقتها طائرات إغاثة.

كما تسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية من المؤسسة الخيرية الملكية بمملكة البحرين سفينة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والأغذية والخيام حيث رست بميناء جيبوتى ويقوم المركز مع المؤسسة بالعمل لتوزيعها على اللاجئين اليمنيين فى جيبوتى العاصمة، ومخيم محافظة أبخ.

كما تم تسليم الخيام لمنظمة اونارس الجيبوتية الخيرية المعنية باللاجئين لاستكمال بناء مخيم للاجئين.

وأضاف الصباغ أنه تم أيضا تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة الجيبوتية حيث يتم توزيعها على مستشفيات بلتى ودار الحنان وابخ التى تقوم بعلاج اليمنيين فى جيبوتى.

وأوضح أنه تم توزيع المياه كاملة فى ابخ من مركز الملك سلمان والمؤسسة الخيرية البحرينية بوجود الاونارس ومفوضية اللاجئين، وكذلك الأغذية التى تم توزيع نصفها لمخيم ابخ، فيما يجرى توزيع المتبقى على العوائل الجيبوتية التى يوجد لديها عوائل يمنية.

وقال المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية " قام ممثلا المركز بمتابعة تنفيذ برامج ميدانية ضمن اتفاقية مبرمة مع منظمة اليونسيف للإشراف والمتابعة للأطفال والأمهات وتقديم الرعاية لهم وذلك حرصا من المركز على المتابعة والإشراف حتى تنفذ برامجه على أكمل وجه "، مؤكدا حرص مركز الملك سلمان على الإشراف المباشر والمتابعة لإيصال المساعدات على مستحقيها فى أسرع وقت.

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