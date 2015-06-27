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"حماس" تدعو الفصائل الفلسطينية الموقعة على "اتفاق القاهرة" لحوار شامل

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"حماس" تدعو الفصائل الفلسطينية الموقعة على "اتفاق القاهرة" لحوار شامل "حماس" تدعو الفصائل الفلسطينية الموقعة على "اتفاق القاهرة" لحوار شامل
قالت حركة حماس فى بيان صحفى، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليست الجهة المعنية بتشكيل ، داعية الإطار القيادى المؤقت للانعقاد لمتابعة كافة ملفات المصالحة.

ودعت الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة أن أى حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات، وبدون برنامج سياسى وهذا ما تم الاتفاق عليه فى اتفاق المصالحة.

وأكدت أن الحكومة لابد أن تنال ثقة المجلس التشريعى قبل أن تباشر مهماتها، عليها أن تضع حلًا فوريًا لمشكلة الموظفين دون أى شروط مسبقة، بحسب البيان.

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