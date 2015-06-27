تجديد حبس 3 أشخاص 15يوما لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات الجيرة فى عين شمس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة فى عين شمس.

كان زياد الحلفاوى، مدير نيابة عين شمس، قد أمر بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة والآلة المستخدمة وصرحت بالدفن عقب التشريح، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة استعان كل طرف منهم بذويه، وإثر ذلك أخرج أحد المتهمين سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه "مطواة" وبمساعدة المتهمين الآخرين، تمكن من طعن المجنى عليه طعنتين نافذتين بالصدر والبطن، أودت بحياته فى الحال.

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها "محمد.ن" سائق 41 سنة، ومقيم دائرة القسم مصابا بعدد من الطعنات بالصدر والبطن، وتوفى متأثراً بإصابته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.