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المستشار عزت خميس "حامل مفاتيح خزائن الإخوان".. مساعد أول وزير العدل تقرر استمراره فى رئاسة لجنة حصر أموال الجماعة لمدة سنة بعد بلوغه سن التقاعد.. وتمكن من حصر 95% من ممتلكات "الإرهابية" فى 913 يومًا

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المستشار عزت خميس "حامل مفاتيح خزائن الإخوان".. مساعد أول وزير العدل تقرر استمراره فى رئاسة لجنة حصر أموال الجماعة لمدة سنة بعد بلوغه سن التقاعد.. وتمكن من حصر 95% من ممتلكات "الإرهابية" فى 913 يومًا المستشار عزت خميس "حامل مفاتيح خزائن الإخوان".. مساعد أول وزير العدل تقرر استمراره فى رئاسة لجنة حصر أموال الجماعة لمدة سنة بعد بلوغه سن التقاعد.. وتمكن من حصر 95% من ممتلكات "الإرهابية" فى 913 يومًا
لم يكن الأمر ميسورًا على لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أن تتوصل إلى كل أطراف الشبكة العنكبوتية التى غزلتها الجماعة بأساليب يصعب على بعض أصحاب التخصص من الاقتصاديين كشفها، إلا أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الملقب بـ"حامل مفاتيح خزائن الإخوان"، تمكن خلال 913 يومًا منذ صدور قرار وزارى بتشكيل اللجنة فى أكتوبر 2013 من حصر 95% من الأموال والممتلكات الخاصة بالجماعة.

صدر قرار بتمديد عمله رئيسًا لحصر أموال الإخوان بعد بلوغ سن التقاعد
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>المستشار عزت خميس الذى يحال للمعاش بحلول 30 يونيو المقبل بعد بلوغه سن التقاعد- 70 عامًا- صدر قرار، اليوم، من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، باستمراره رئيسًا للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمدة عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حتى يتمكن من الانتهاء من حصر وإدارة باقى ممتلكات الجماعة والكشف عن أساليب تمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة وشعبها .

نشأته والمناصب القضائية التى تقلدها
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>ولد عزت خميس فى 1944، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1967، وعمل معاونًا للنائب العام ثم وكيلاً وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة .

تقلد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة الارهابية خلال عمله فى القضاء العديد من المناصب من بينها وكيلا لإدارة التفتيش القضائى، وفى 2011 تولى رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتم تعيينه رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة .

فى 2013 وبعد سقوط حكم الإخوان وتولى المستشار عادل عبد الحميد، منصب وزير العدل، قاد حملة التطهير ضد قضاة تيار الاستقلال الذين جاءوا فى عهد المعزول داخل وزارة العدل، وتم تعيينه مساعدًا أول لوزير العدل خلفًا للمستشار الراحل زغلول البلشى.

خاض معارك ضد الإعلان الدستورى الإخوانى ومحاولة تخفيض سن القضاة
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>خاض المستشار عزت خميس العديد من المعارك ضد جماعة الإخوان فى عهد مرسى، فعندما حاول مجلس الشعب الإخوانى تمرير قانون السلطة القضائية بتخفيض سن التقاعد للقضاة رفض "خميس" تلك المحاولات ووصفها بالخيانة حيث صرح فى وقتها بأنها محاولات تستهدف الإطاحة بـشيوخ القضاة فى ، حتى تخلو الساحة أمامهم لتعيين من يريدون من أتباعهم، فضلاً عن رفضه للإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى ومحاصرة المحكمة الدستورية من أنصار الإخوان.

كشف الشبكة العنكبوتية لممتلكات الإخوان البالغة 30 مليار جنيه
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>وبعد سقوط حكم الإخوان وإسناد لجنة حصر الأموال إليه استعان "خميس" بعدد من القضاة والفنيين كى يتوصلوا إلى الجماعة بعد أن كشفت اللجنة لجوء جماعة الإخوان إلى أساليب غريبة فى المجال الاقتصادى والشركات المملوكة لها، حيث اعتمدوا على عنكبوتية، متشعبة لا أحد يستطيع أن يصل فى النهاية إلى مالك هذه الشركة، وتمكن الفنيين من حصر ما يصل إلى 30 مليار جنيه يملكها 1200 قيادة إخوانية والتحفظ على أموال على 1133 جمعية و42 مستشفى ومستوصفا طبيا، و89 مدرسة.

نفذ أحكام التعويضات الصادرة ضد الإخوان فى قضايا الإرهاب
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>وبسبب الأعمال الإرهابية التى ترتكبها الإخوان ضد مؤسسات الدولة صدرت العديد من أحكام بتعويض تلك المؤسسات والأفراد من أموال الجماعة المتحفظ عليها فنفذها المستشار عزت خميس التى كان من بينها تعويض المحامى اسامة كمال ضحية تعذيب الإخوان فى ميدان التحرير وقت ثورة 25 يناير وتعويض وزارة الداخلية بـ250 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بها جراء اقتحام السجون التى حكم على مرسى فيها وآخرين بالإعدام فضلاً عن تعويض الداخلية بـ150 ألف جنيه عن الإضرار التى لحقت أحد أقسام الشرطة لمظاهرات الإخوان.
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