المستشار عزت خميس "حامل مفاتيح خزائن الإخوان".. مساعد أول وزير العدل تقرر استمراره فى رئاسة لجنة حصر أموال الجماعة لمدة سنة بعد بلوغه سن التقاعد.. وتمكن من حصر 95% من ممتلكات "الإرهابية" فى 913 يومًا

صدر قرار بتمديد عمله رئيسًا لحصر أموال الإخوان بعد بلوغ سن التقاعد

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نشأته والمناصب القضائية التى تقلدها

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لم يكن الأمر ميسورًا على لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أن تتوصل إلى كل أطراف الشبكة العنكبوتية التى غزلتها الجماعة بأساليب يصعب على بعض أصحاب التخصص من الاقتصاديين كشفها، إلا أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الملقب بـ"حامل مفاتيح خزائن الإخوان"، تمكن خلال 913 يومًا منذ صدور قرار وزارى بتشكيل اللجنة فى أكتوبر 2013 من حصر 95% من الأموال والممتلكات الخاصة بالجماعة.>المستشار عزت خميس الذى يحال للمعاش بحلول 30 يونيو المقبل بعد بلوغه سن التقاعد- 70 عامًا- صدر قرار، اليوم، من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، باستمراره رئيسًا للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، لمدة عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حتى يتمكن من الانتهاء من حصر وإدارة باقى ممتلكات الجماعة والكشف عن أساليب تمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة وشعبها .>ولد عزت خميس فى 1944، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 1967، وعمل معاونًا للنائب العام ثم وكيلاً وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة .

تقلد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة الارهابية خلال عمله فى القضاء العديد من المناصب من بينها وكيلا لإدارة التفتيش القضائى، وفى 2011 تولى رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتم تعيينه رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة .

فى 2013 وبعد سقوط حكم الإخوان وتولى المستشار عادل عبد الحميد، منصب وزير العدل، قاد حملة التطهير ضد قضاة تيار الاستقلال الذين جاءوا فى عهد المعزول داخل وزارة العدل، وتم تعيينه مساعدًا أول لوزير العدل خلفًا للمستشار الراحل زغلول البلشى.

خاض معارك ضد الإعلان الدستورى الإخوانى ومحاولة تخفيض سن القضاة

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كشف الشبكة العنكبوتية لممتلكات الإخوان البالغة 30 مليار جنيه

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نفذ أحكام التعويضات الصادرة ضد الإخوان فى قضايا الإرهاب

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