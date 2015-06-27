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مركز مجدى يعقوب بأسوان: المكالمات المكثفة وراء عطل الاتصال ونعتذر للجمهور

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مركز مجدى يعقوب بأسوان: المكالمات المكثفة وراء عطل الاتصال ونعتذر للجمهور مركز مجدى يعقوب بأسوان: المكالمات المكثفة وراء عطل الاتصال ونعتذر للجمهور
أكدت "أنيسة حسون" المتحدثة الإعلامية باسم مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، أن الأعطال التى تحدث فجأة فى خطوط هواتف الاتصال أثناء التواصل مع المركز، لا يمكن أن تكون متعمده.

وأوضحت "حسون"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأعطال قد تكون بسبب انشغال قسم المعلومات والاستفسارات داخل المركز، بالرد على قدر كبير من المكالمات خاصة فى شهر رمضان الكريم.

وأبدت المتحدثة الإعلامية باسم مركز مجدى يعقوب، اعتذارها للمتواصلين مع المركز نتيجة الأعطال المؤقتة فى الاتصالات التليفونية، مؤكدة أنها تتواصل مع قسم المعلومات والاستفسارات بشكل دورى للتأكد من عدم انشغال الخطوط، وتحقيق مزيد من الفاعلية مع المتواصلين بالمركز.

كان أحد المواطنين قد أكد أنه يواجه صعوبة فى الحجز لنجله الرضيع فى المركز، ما دفعه للتواصل ومناشدة المركز عبر اليوم السابع.

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