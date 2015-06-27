أخبار عاجلة

وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
التعليم العالي: أستاذة آداب السويس محولة للتحقيق قبل نشرها مقاطع الرقص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرى دمياط

Google+ Print
محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرى دمياط محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرى دمياط
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن مشروعات الصرف الصحى فى قرى المحافظة تشهد تقدمًا ملموسًا وجارى إنهاء الأعمال بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية المنازلة، مضيفًا: يتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط الانحدار.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ الأعمال بمحطة الرفع، وهى المحطة الرئيسية بنسبة تنفيذ 75%، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى بنسبة 90%، وبلغت نسبه التنفيذ بخطوط الطرد 90%، ويتم العمل حاليًا بمجمع الانحدار الرئيسى، ليتم المشروع، والذى يعد مطلبًا ملحا لأهالى قرية المنازله، مضيفًا: أنه تابع مع المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرية السوالم، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع بنسبة 50%، وأنه لم يبدأ العمل فى الأعمال الميكانيكية بعد .

وأكد المحافظ، الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء المشروع والذى يخدم قرية السوالم وقرية الزهراء المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365