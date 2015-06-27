محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرى دمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن مشروعات الصرف الصحى فى قرى المحافظة تشهد تقدمًا ملموسًا وجارى إنهاء الأعمال بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية المنازلة، مضيفًا: يتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط الانحدار.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ الأعمال بمحطة الرفع، وهى المحطة الرئيسية بنسبة تنفيذ 75%، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى بنسبة 90%، وبلغت نسبه التنفيذ بخطوط الطرد 90%، ويتم العمل حاليًا بمجمع الانحدار الرئيسى، ليتم المشروع، والذى يعد مطلبًا ملحا لأهالى قرية المنازله، مضيفًا: أنه تابع مع المهندس سيد ربيع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بقرية السوالم، حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع بنسبة 50%، وأنه لم يبدأ العمل فى الأعمال الميكانيكية بعد .

وأكد المحافظ، الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء المشروع والذى يخدم قرية السوالم وقرية الزهراء المجاورة.