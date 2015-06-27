دراسة: المعمرون من الذكور أكثر صحة من الإناث

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الرجال أقل عرضة من النساء للوصول إلى سن الـ100، على الرغم من أن الرجال أكثر صحة من الإناث.

وقال باحثون بريطانيون إنه وعلى الرغم من أن النساء أكثر عرضة من الرجال بنسبة أربعة أضعاف للوصول إلى 100 عام، ولكنهن أكثر عرضة للمعاناة من كسور العظام أو المشكلات الصحية مزمنة، مثل سلس البول أو فقدان البصر أو السمع.

وحلل الباحثون سجلات الصحة العامة لأكثر من 11000 شخص من المعمرين فى بريطانيا، لتحليل القضايا الصحية الرئيسية التى تؤثر على هؤلاء كبار السن، مثل مرض السكر والسكتة الدماغية والسرطان والتهاب المفاصل.

وفحص الباحثون أيضا المخاطر الصحية المرتبطة بالعمر، بما فى ذلك الهبوط، والخرف والكسور فى العظام ومشاكل الرؤية.

ووجد الباحثون، ارتفاع عدد النساء المعمرة "فوق 100 عام" المصابات بنسبة 50 فى المائة بين عامى 1990 و2013، مقارنة مع زيادة بنسبة 30 فى المائة بين الرجال.

وأضاف الباحثون أن المعمرين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مزمنة غير مميتة مثل التهاب المفاصل أكثر من الأمراض الخطيرة مثل السرطان أو السكر.

ونشرت الدراسة فى عدد يونيو من مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، كما نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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