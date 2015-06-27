الرياضة تخفف من أعراض الشلل الرعاش

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن ممارسة مرضى الشلل الرعاش أو المعروف باسم "باركنسون" للرياضة، تقلل من أعراضه.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثين بتحليل بيانات ما يقرب من 3000 مريض، ووجدوا أن أكثر من 1300 مريض من الذين مارسوا الرياضة بانتظام انخفضت لديهم شدة أعراض مرض الشلل الرعاش.

>واستمرت الدراسة لمدة عامين، وتمركزت حول مدى تأثير مرض باركنسون على الحياة اليومية فى عدد من المجالات بما فى ذلك المزاج والحركة والتفاعل الاجتماعي، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بانتظام ساءت أحوالهم بنسبة 14%، أما أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة بانتظام، فساءت حالتهم بنسبة تتعدى 32%.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة توضح أن جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون ينبغى عليهم ممارسة الرياضة بانتظام للتقليل من حدة الأعراض.

وعرضت نتائج الدراسة مؤخرا فى المؤتمر الدولى للأمراض واضطرابات الحركة فى سان دييجو، ونشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى.