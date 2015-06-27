اليوم.. "جنايات الجيزة" تستكمل محاكمة 36 متهما بقضية "خلية الصواريخ"

تستكمل، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

كانت المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية تأجيل نظر القضية لجلسة الغد 27 يونيو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم فى الجلسة الماضية، نظراً للتشديدات الأمنية التى شهدتها البلاد فى تلك الفترة تزامناً مع جلسة النطق بالحكم على المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد".

القضية تضم 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

تأجيل محاكمة 36 متهما فى قضية "خلية الصواريخ" لجلسة 27 يونيو