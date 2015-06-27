السيد البدوى: رسائل "السيسى" للأحزاب أمانة سأنقلها بكل مؤتمرات "الوفد"

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إنه يعتبر رسائل الرئيس السيسى خلال حديثه لرؤساء الأحزاب بإفطار الأسرة المصرية، أمانة يجب أن ينقلها لكل المواطنين خلال مؤتمراته الجماهيرية فى المحافظات، متابعاً: "سأستمر فى مؤتمراتى بشكل مكثف، إيماناً بدور حزب الوفد وما ينتظره المصريون من الحزب".

وأضاف "البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بدأ تلك اللقاءات الجماهيرية عقب صدور المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من القوانين المنظمة للانتخابات، مشيراً إلى أن التواجد مع المواطن المصرى وتوعيته بالأخطار التى تهدد البلاد، وراء تواجدى فى الشارع مع المواطنين فى المحافظات المختلفة.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنه لاحظ تعطشاً كبيراً للمصريين فى ممارسة النشاط السياسى، والتفاعل مع الحياة الحزبية.

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