مؤسسة عبد الله النديم تنتج 400 عباية ومفروشات بأيادى السجناء المفرج عنهم بالمنيا

نجحت مؤسسة عبد الله النديم للتنمية صاحبة مبادرة "حرفة للسجناء المفرج عنهم" فى إنتاج عبايات "ملابس حريمى وملايات وستائر ومفروشات منزلية" خلال شهر رمضان لدعم السوق المصرية والقضاء على الغلاء.

وقال الدكتور أكرم فوزى إن مؤسسة عبد الله النديم بالتعاون مع مؤسسة ساويرس الاجتماعية أنتجوا أكثر من 400 عباية حريمى و200 ملاية مفروشات منزلية لطرحها فى الأسواق بأسعار رمزية تتراوح من 30 إلى 40 جينها كنوع من المشاركة الوطنية بالأسواق، واستجابة إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء بتشجيع وتسويق المنتح المحلى المصرى.

وطالب فوزى من رجال الأعمال والدولة دعم مبادرة "حرفة لكل سجين وسجينه مفرج عنهم"، مؤكدا أن المبادرة تضم أكثر من 200 سجين وسجينة مفرج عنهم.