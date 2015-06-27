أسرة الطفلة آية بالداخلة تطالب وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش لابنتهم

طلبت سلمى محمد، والدة الطفل آية، ابنة قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، المريضة بضمور فى خلايا المخ وشلل تام، من وزيرة التضامن الاجتماعى بالتدخل العاجل لصرف معاش استثنائى لطفلتها حتى يتسنى لهم القدرة على علاجها فى ظل تدنى ظروفهم المعيشية، حيث سبق وأن تقدمت بطلب للواء محمود عشماوى محافظ الإقليم لحل مشكلتها ووجهها للشئون الاجتماعية التى قامت بدورها باستدعائها لصرف معاش طفلتها ولم يتم اتخاذ اية اجراءات فاعلة بعد ذلك.

وكان "اليوم السابع" قد نشر حالة الطفلة آية الجميلة، التى تعانى من مرض ضمور خلايا المخ وعجز كلى وتحتاج لتكلفة شهرية لعلاجها تزيد عن 600 جنيه فى الوقت الذى لا يستطيع والداها توفير نفقات العلاج، حيث يعمل الأب موظفا مؤقتا وتعمل الأم بنظام المكافأة التى لا تزيد عن 150 جنيها ويعولان 4 أطفال أكبرهم آية 9 سنوات فى منزل آيل للسقوط.

وتقول والدة الطفلة آية لـ"اليوم السابع": "كنا نعيش فى منزل بالإيجار تتهدم جدرانه وتتساقط قطع الأحجار منه يوميا، مما كان يصيبنى بالرعب وأظل أبكى خوفا على بناتى خوفا من انهيار هذا المنزل حتى انتقلنا إلى منزل آخر لا يختلف كثيرا عن المنزل القديم، بالإضافة إلى أن العقارب تسكنه بالعشرات لكونه منزلا متهالكا وبه شقوق عديدة بين الجدران، وهو ما يهدد حياتنا بالخطر، خاصة أننا فى ليلة واحدة قتلنا أكثر من 16 عقربا ضخما بعد رش المياه فى تلك الشقوق بالمنزل.