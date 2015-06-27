مواطنو الغردقة يشتكون انقطاع المياه والشركة تؤكد تعرض خط الكريمات للكسر

اشتكى مواطنو عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، من عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم منذ أكثر من 10 أيام، ما أصابهم بحالة من الغضب الشديد تجاه شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال أحد مواطنى شارع السلام بمدينة الغردقة، إن مياه الشرب لم تصلنا منذ 10 أيام مضت، مؤكدا أن هناك تقصيرا مباشرا من شركة مياه الشرب تجاه توصيل المياه للمناطق المختلفة، مضيفا: "أننا نعلم أن كمية المياه التى تصل لمدينة الغردقة، 50% من طاقتها الأصلية، إلا أن المياه المهدرة فى الشوارع أكثر بكثير من احتياجات المناطق المحرومة.

ووجه أهالى مناطق الأتوبيس والأحياء والسنتر الليبى وحفر الباطن رسالة للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مطالبين، بتفعيل المرور بشوارع المدينة المختلفة خلال فتح المياه لتعبأه الخزانات الخاصة بالمواطنين، ومحاسبة من يهدر المياه وعدم غلق خزانه بعد تعبئته.

وأضاف الأهالى لـ"اليوم السابع" أن المياه التى يتم إهدارها فى شوارع المدينة ببعض المناطق كفيلة بأن تكفى مناطق الغردقة بأكملها، مؤكدين أن هناك مناطق معينة تقوم بشراء المياه، بعد أن فقدوا الأمل فى أن تصل لهم المياه مثل غيرهم.

فيما قال عدد من أهالى منطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة، إن المياه لم تعد تصل للمنطقة بانتظام بينما عند وصولها لا تستمر وقت طويل حتى ينتهى جميع المواطنين من تعبئة خزاناتهم، بينما تغرف المياه أول المنطقة، ولعدم وجود رقابة يملأ البعض والآخرون ينتظرون التعبئة إلا أن المياه تقطع قبل وصولها لهم.

ومن جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أن خط مياه الكريمات قد تعرض للكسر فجر اليوم الجمعة، بطرد الرافع الرئيسى 2 طريق رأس غارب الغردقة، ما أدى إلى توقف ضخ المياه تماما عن مدينتى رأس غارب والغردقة.

كما أعلنت الشركة منذ الأحد الماضى عن حدوث عطل فنى فى كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطة الكهرباء، ما أدى إلى ضخ المياه ببطء شديد لمدينتى الغردقة وغارب.