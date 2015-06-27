القبض على 13 إخوانيًا خلال احتفالية لحفظة القرآن الكريم بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على 13 شخصًا من المشاركين فى احتفالية لتوزيع جوائز لحفظة القرآن الكريم والتى نظمتها جمعية عثمان ابن عفان الأهلية، والتى تم تنظيمها فى أحد الشوارع الرئيسية بمركز سمالوط، وذلك لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد ضبط 13 شخصًا من المشاركين فى احتفالية أقيمت بأحد الشوارع الرئيسية بمركز سمالوط.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية عن مشاركة بعض من عناصر جماعة الإخوان فى تلك الاحتفالية مما دفع الأمن إلى التواجد بالاحتفالية وإلقاء القبض على المذكورين واقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات الأمنية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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