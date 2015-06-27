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موجز الصحافة المحلية.. يوم الذبح باسم الإسلام فى العالم

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موجز الصحافة المحلية.. يوم الذبح باسم الإسلام فى العالم موجز الصحافة المحلية.. يوم الذبح باسم الإسلام فى العالم
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "يوم الذبح باسم الإسلام فى العالم".

ووقعــت ثلاث عمليات إرهابيــة أمــس فــى كل مــن: الكويــت وتونــس وفرنســا، فى توقيــت متزامن تقريبًا، ما أســفر عن مصرع وإصابة العشــرات مــن المدنيين وبينهم مصلــون كانوا يؤدون صــلاة الجمعة فى مســجد للشــيعة بالكويت، وقتل منهم 25 شخصًا، وأصيب 202 بعــد أن فجر انتحارى نفســه داخل المســجد، فيمــا أعلن تنظيم داعــش الإرهابى، فى بيان له على مواقــع التواصل الاجتماعى، مسـئوليته عن الهجوم الانتحارى، الذى اســتهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر بوسط مدينة الكويت، وقال البيان: "إن المهاجم ويدعى أبو سليمان الموحد استهدف وكرا خبيثا ومعبدا للرافضــة المشــركين، وأهلك وأصــاب الله على يديه العشــرات"، فيما اعتبره خبراء أنه محاولة من جانب الإرهابيين فى توريط منهم.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى أن القاهرة رفضت أمس الجزء الخاص بأوضاع حقوق الإنسان فى الوارد ضمن التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014، ووصفته بالافتقار إلى "الدقة والمصداقية"، وبأنه ملىء بالمغالطات والمبالغات، وأكدت وزارة الخارجية- فى بيان أمس- أن كل ما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما يكون عن الدقة والمصداقية، لا سيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصرى بأنها تستند إلى دوافع سياسية، نظرًا لأنه افتئات صريح على مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم المعرفة بأبسط المبادئ التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى.

وأضافت صحيفة "أخبار اليوم"، أنه يحال للتقاعد يوم الثلاثاء المقبل- نهاية العام القضائى الحالى- أعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا 70 عامًا، واعتبارًا من الأربعاء أول يوليو 2015 تبدأ قيادات هذه الهيئات التى تضمها التشكيلات الجديدة لمجالسها العليا فى ممارسة مسئولياتها بعد صدور القرارات الجمهورية اللازمة، ويستمر فى العمل القضاة الذين لم يكملوا السبعين عامًا حتى أول أكتوبر المقبل- بداية العام القضائى الجديد- حيث يحال للتقاعد من يبلغ هذه السن.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن الجهات الرقابية انتهت من جمع المعلومات حول المرشحين لتولى حقائب وزارية فى التعديل الوزارى المقرر الإعلان عنه م نقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيدًا لإجراء المقابلات النهائية معهم، وذلك فى ظل توجيهات بالتدقيق فى اختيار المرشحين، على أن يكون هناك اتفاق بين الجهات الرقابية المختلفة على حسن أداء المرشح.

وقالت صحيفة "الشروق"، إن ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذى تقوده جماعة الإخوان دعا إلى ما سماه "موجة ثورية" بعنوان "النصر والقصاص فى 30 يونيو"، وتمتد حتى الثالث من يوليو، فيما أكدت وزارة الداخلية استعدادها للتصدى بالقوة إلى أى محاولة تستهدف إحداث فوضى فى البلاد، وقال التحالف فى بيانه، أمس، إن الموجة هى مطلب رئيسى للثوار، ولن يتوقفوا عن ثورتهم حتى تحقيقه، إلى جانب تحقيق الأهداف الأخرى من استرداد الشرعية والقصاص للشهداء وإقامة حكومة منتخبة بإرادة حرة.


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