الزمالك ضد الصفاقسي – لأجل فك عقدة الـ13 عاما

بعدما اقترب من حسم لقب الدوري المصري، يبدأ الزمالك يوم السبت مهمة البحث عن مجد إفريقي غائب منذ عام 2002 وذلك حينما يلاقي الصفاقسي التونسي.

ويستضيف الزمالك منافسه التونسي في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا أورلاندو بايرتس، وليوبار الكونغولي.

ولكن وسط رغبة الفريق الأبيض في مواصلة الانتصارات المحلية بتحقيق انتصار هام إفريقيا يعطيهم دفعة قوية في بداية مشوار دور المجموعات، إلا ان الزمالك يواجه عقدة منذ الفوز بدوري أبطال أفريقيا منذ 13 عاما.

تتمثل تلك العقدة في عدم قدرة الفرسان على تحقيق الفوز في مباراتهم الأولى في دور المجموعات في أي مسابقة إفريقية من 13 عاما، على الرغم من المشاركة في ثماني بطولات بدوري أبطال أفريقيا، بلغ فيهم دور المجموعات خمس مرات.

ويستعرض FilGoal.com أرقام الزمالك في مباراياته الأولى في دور المجموعات في أفريقيا منذ عام 2002، مع الوضع في الاعتبار أن هذه هي أول مشاركة للفريق المصري في الكونفدرالية بمسماها الجديد.

-26 يونيو 2005.. الزمالك يتعادل أمام أسيك أبيدجان بهدف لمثله، ولم يحقق الفريق الأبيض الفوز إلا في الجولة الرابعة.

-20 يوليو 2008.. الأهلي يهزم الزمالك بهدفين مقابل هدف، وحقق الفرسان الفوز في لقاء الجولة الثانية.

-7 يوليو 2012.. بيريكوم تشيلسي الغاني يهزم الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، ولم يحقق الفرسان الفوز مطلقا خلال تلك المرحلة.

-24 يوليو 2013.. الزمالك يتعادل مع الأهلي بهدف لمثله، وعرف الفريق الأبيض الفوز في الجولة الرابعة.

-18 مايو 2014.. فيتا كلوب الكونغولي يهزم الزمالك بهدفين لهدف، وعرف الأخير الفوز في الجولة الثانية.