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عبد الخالق لـ في الجول: رحيلي عن سموحة مسألة وقت..والتفاصيل قريبا

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عبد الخالق لـ في الجول: رحيلي عن سموحة مسألة وقت..والتفاصيل قريبا عبد الخالق لـ في الجول: رحيلي عن سموحة مسألة وقت..والتفاصيل قريبا

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة إن رحيله عن النادي السكندري أصبح مسألة وقت وإن "كافة التفاصيل سأتحدث عنها عقب لقاء المغرب التطواني".

صاحب الـ29 عاما يعد هدفا لنادي الزمالك إلى جانب وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب.

وعن اهتمام الأهلي والزمالك تحدث اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "نعم هذا صحيح. واتفقت مع إدارة سموحة على الرحيل".

وأضاف "الاتفاق بين أحد الأندية ونادي سموحة قريبا جدا من الانتهاء ولكني لن أتحدث الآن".

وعلم FilGoal.com إن نادي الزمالك هو الأقرب لضم لاعب وسط سموحة.

وأتم اللاعب حديثه لـFilGoal.com قائلا: "تركيزي الآن ينصب حول لقاء سموحة أمام التطواني بعدها سأكشف كل شيء".

ويستعد سموحة مساء الأحد لمواجهة المغرب التطواني في أولى مباريات الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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