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المزينة: تسخير التكنولوجيا لمكافحة الجريمة ضرورة

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المزينة: تسخير التكنولوجيا لمكافحة الجريمة ضرورة المزينة: تسخير التكنولوجيا لمكافحة الجريمة ضرورة

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، على أهمية تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة ومكافحة الجريمة والحد منها بما يعود على إنتاجية العمل الشرطي في جميع المستويات بصورة تبوأت فيها القيادة العامة لشرطة دبي مكانة متقدمة تقنياً منذ فترة طويلة، مما جعلها المؤسسة الأمنية التي دائما ما تتطلع إلى كل ما هو تقني وحديث. وأضاف ان شرطة دبي تحرص دائماً على تبني الأفكار الإبداعية التي من شأنها تحسين وتطوير الأداء المؤسسي، وتوفير الموارد المعرفية والأنظمة الالكترونية والبنية التحتية والبيئة الملائمة للإبداع، وتطوير نظام متكامل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية للأفكار الابداعية

رصد

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعَ مجلس شرطة دبي للإبداع والابتكار، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واطلع المجتمعون على نتائج التقرير الفني حول استخدام جهاز البحث عن الأجسام المدفونة ومدى ملاءمتها للعمل في الأجواء الحارة والرملية والملاحظات التي تمخضت عنها التجارب الميدانية. واستعرض الحضور تجربة الرادار المتحرك الذكي لرصد السائقين المخالفين بالاضافة للدراجة الذكية ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطويعها في مكافحة الجريمة وتقديم ارقى الخدمات الأمنية.

الفريق الواحد

وركَّز اللواء المزينة على أهمية العمل كفريق متكامل للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها شرطة دبي في جميع المجالات وخاصة التقنية والالكترونية والذكية، موضحاً أن الحفاظ على تلك الانجازات يتطلَّب المزيد من الأفكار غير المألوفة لتحقيق الإبداع والتميز والريادة، بالإضافة إلى وضع تصورات مستقبلية للتحوُّل إلى الأنظمة الذكية والتقنيات بالغة الدقة، وتبني أفكار وإبداعات تقنية وتطوير المشاريع العلمية والبرامج الإلكترونية لتخدم مستقبل شرطة دبي وتحقق رغبات افراد الجمهور، ودعم استراتيجية شرطة دبي في مكافحة الجريمة وسرعة القبض على الجناة ونشر الأمن والطمأنينة.

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