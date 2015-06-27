صاحب كراج سيارات في رأس الخيمة يسلم متسولاً للشرطة

أظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد المتسولين من الجنسية الآسيوية، يدعي إصابته بالعجز الجسدي، خلال دخوله إحدى ورش تصليح السيارات بمنطقة المعمورة في رأس الخيمة لطلب المساعدة من العمال، الذين تعاطفوا معه وأعطوه مبالغ نقدية، إلا أن صاحب الكراج خرج بسرعة من مكتبه وأمسك بالشخص الذي يدعي إصابته بالعجز، ويستخدم عصا لمساعدته على المشي، واحتجازه قبل تسليمه للجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة.

وكشفت لقطات الفيديو الشخص المتسول يسير بصورة طبيعية على قدميه وعدم وجود أي آثار للعجز خلال اقتياده إلى المركبة من قبل رجال التحريات.

وكانت شرطة رأس الخيمة قد أطلقت حملة توعوية شاملة حول مخاطر التسول «كافح التسول وساعد من يستحق» الموجهة لكل شرائح المجتمع بالإمارة، التي أسهمت بدورها في توعية أفراد المجتمع لتسليم الأشخاص، الذين يستخدمون أساليب النصب لاستعطاف أفراد المجتمع، وتتصدى لكل وسائل الانحرافات السلوكية وارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وكثفت شرطة رأس الخيمة حملتها لمكافحة التسول خلال شهر رمضان المبارك بإقامة المحاضرات التوعوية، وتوزيع 35 ألف مطوية «بروشور» تظهر مخاطر المتسولين، وانتشار الدوريات الأمنية بالأسواق والمناطق السكنية لمراقبة وضبط هذه الفئة الخطرة، التي تشكل مظهراً غير حضارياً، والعمل على الحد من انتشار أهداف الحملة عبر وسائل التوعية الإعلامية المختلفة، بمد جسور التواصل مع المجتمع، من خلال الحملات التوعوية في المجتمع.