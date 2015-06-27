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تجديد حبس "سباك" 15 يوماً لاتهامه بقتل سيدة مسنة فى النزهة

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تجديد حبس "سباك" 15 يوماً لاتهامه بقتل سيدة مسنة فى النزهة تجديد حبس "سباك" 15 يوماً لاتهامه بقتل سيدة مسنة فى النزهة
قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس "محمد.أ.ا.ع"، سباك، 15 يوماً، على خلفية اتهامه بقتل سيدة مسنة فى النزهة، أثناء محالوته سرقتها لمروره بضائقة مالية.. واعترف المتهم بقتل السيدة، مؤكداً أنه كانت تربطه بها علاقة طيبة وتستعين به لإصلاح أى عطل فى سباكة مسكنها.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه كان يمر بضائقة مالية اضطرته لارتكاب هذا الفعل الإجرامى، فاقتحم شقتها ووجدها بمفردها تشاهد التليفزيون، وحينما شعرت به ضربها ببلطة على رأسها، وعندما لم تمت أحضر سكينًا من المطبخ وسدد لها الطعنات.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال شقيق المجنى عليها، فقد أكد أنها كانت تعيش بمفردها فى الدور الأرضى من العمارة، ولم يطمئن عليها منذ حوالى 15 يومًا، ثم فوجئ بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها، فكسر الباب بمساعدة البواب والجيران ووجدها فى حالة شبه تعفن، وبجوارها آلة حادة "بلطة"، و"سكين" عليهما آثار دماء، مع بعثرة محتويات الشقة.. ويشار إلى أن هذا التجديد هو التجديد الثانى أمام قاضى المعارضات منذ حبس المتهم 4 أيام .

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مصر 365