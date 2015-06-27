السفير الديحانى: تفجير مسجد الإمام الصادق لن يزيد الكويتين إلا تماسكا

أدان السفير عزيز الديحانى، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد الإمام الصادق بمدينة الصوابر بالعاصمة الكويت أثناء صلاة الجمعة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لا تزيد الكويت حكومة وشعبا إلا تماسكا واصطفافا.

وأكد السفير الديحانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من الكويت، أن المسئول عن هذا العمل الإجرامى ليس مسلما والإسلام منه برىء لأن ما الشعوب العربية والإسلامية تدرك تماما أن مثل هذه الأعمال منبوذة ولم تكن من صفات المسلمين.

وأكد السفير الديحانى أن تفحير مسجد الإمام الصادق لن ينال من وحدة الشعب الكويتى الذى ينأى بنفسه عن الفتنة ومروجيها، معربا عن ثقتة فى شعب الكويت وقدرتهم على التصدى لمثل هذه الأحداث الإرهابية.